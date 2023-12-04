Политнавигатор Президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгар Ринкевич и Анджей Дуда устроили демарш своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, отказавшись фотографироваться с ним на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, который проходит в Дубае.
Лукашенко зажег в Дубае
Комментарии
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Сергей Туренко
Батька как всегда правду матку режет, умница.
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1 час.
Валерий Ворожищев
Здоровья батьке на долгие годы в руководстве Берорусью.
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27 мин.
НН
Надежда Никитина
Батька прямо расплакался, что эти "товарищи" с ним не сфоткались.
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7 мин.
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