Как научить бывшую жену разговаривать с собой уважительно?

Кот Рыжый

Всё же пора вводить закон, который бы точно определял имущество супругов, до брака и совместно нажитое! Потому что всё больше видим, до чего могут дойти супруги при разделе имущества, когда разводятся! В 99% разводов, можно услышать:--НУ ЧТО ТЫ, НЕ МУЖИК ЧТО ЛИ?! ОСТАВЬ КВАРТИРУ МНЕ И ИДИ БОМЖЕВАТЬ В ТЕПЛОТРАССУ! Дико? Да, дико. Но, тем не менее факт.