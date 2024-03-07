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Всё о женщинах

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Как научить бывшую жену разговаривать с собой уважительно?

Как научить бывшую жену разговаривать с собой уважительно?

Обычно проблемы с бывшими женами упираются в материальное. Например, при разводе жена оставила мужа без квартиры.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Всё же пора вводить закон, который бы точно определял имущество супругов, до брака и совместно нажитое! Потому что всё больше видим, до чего могут дойти супруги при разделе имущества, когда разводятся! В 99% разводов, можно услышать:--НУ ЧТО ТЫ, НЕ МУЖИК ЧТО ЛИ?! ОСТАВЬ КВАРТИРУ МНЕ И ИДИ БОМЖЕВАТЬ В ТЕПЛОТРАССУ! Дико? Да, дико. Но, тем не менее факт.
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