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В Тверской области ликвидировали партию опасных находок времен Великой Отечественной войны

В Тверской области ликвидировали партию опасных находок времен Великой Отечественной войны

В Тверской области обезвредили взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. 15 июля 2026 года в Ржевском муниципальном округе Тверской области была проведена операция по ликвидации опасных находок.

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