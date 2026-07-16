В Тверской области ликвидировали партию опасных находок времен Великой Отечественной войны

В Тверской области обезвредили взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. 15 июля 2026 года в Ржевском муниципальном округе Тверской области была проведена операция по ликвидации опасных находок.
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