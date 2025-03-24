Захарова: в интервью 25 марта Лавров расскажет о переговорах с США в Эр-Рияде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что во вторник, 25 марта, министр иностранных дел Сергей Лавров даст интервью Первому каналу, в котором расскажет о контактах РФ и США в Эр-Рияде.
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