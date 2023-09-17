Bloomberg: российские бизнесмены перевели из Европы в РФ активы на $50 млрд

АС

Анатолий Страшко

Александр, так речь об этом и идёт. Налог платят там, где происходит регистрация предприятий. Пользуясь этим положением международным, наши, укравшие предприятия у народа их регистрировали в странах, которые резко уменьшили налоги. Это Кипр , прежде всего. Наши нувориши и создали этот , нужный им Кипр. Намного раньше, например, этот приём применили в судоходстве. Там выбрана была Панама, какими -то остряками. А ещё Либерия. И суда регистрировали там за мизер, в отличие от приличной платы за регистрацию в стране , которой действительно судно принадлежало по нахождению действительного судовладельца. Так Панама стала крупнейшим флотовладельцем в мире. Получая приличный доход от этого. А настоящие судовладельцы были довольны низкой платой за регистрацию судов и другими выгодами. Потом этот приём применили владельцы предприятий. И уводили налоги из РОссии. И что интересно, мы подписали Соглашение об избежании двойного налогооблажения. То есть не надо было платить налог и в стране , где находилось предприятие и использовалась рабочая сила, и в стране регистрации . И сделано это было под предлогом того, что иначе у нас не будут инвестировать новые предприятия. Вроде разумно. А на самом деле? Сколько наших миллиардеров зарегистрировано в оффшорах, а сколько предприятий сейчас у нас проинвестировано? Кто-то сопоставлял эти цифры и сопоставлял наш выигрыш от инвестиций и проигрыш от ухода налогов? Когда я смотрю на хитромудрую рожу Потанина, нашего главнюка предпринимателей российских, то вижу негодяя. И возникает вопрос о том а куда смотрит наш Президент? Кто ему втирает эти идеи, если налоги там - то инвестиции здесь. Ведь это крючок для России. Одни жиреют, другие пашут, чтобы они жирели. И только СВО показала всю нелепость и хрупкость этой конструкции. Вот почему завыли у нас "борцы с войной" . Почему так оживился и интернет на эту тему. И закукарекали разные ахеджакнутые. У меня убеждение - потеряла Россия триллионы, получила миллиарды. И что по этому поводу скажут Набиуллина, Греф, Потанин и прочие наши главнюки. Начнут друг на друга кивать, как сейчас в вопросе мигрантов делают МВД, ФСБ,Таможенное управление и некоторые другие.