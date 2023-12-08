Биолог перечислила продукты, помогающие в борьбе с раком

МОСКВА, 8 декабря, ФедералПресс. Ученые выяснили, что включение в рацион пациента определенных продуктов питания позволяет повысить эффективность терапии либо предотвратить развитие онкологических заболеваний.
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