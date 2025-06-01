Налёт дронов на Кольский и Сибирь: БПЛА вылетели из фуры. Что было дальше?

ВР

Вера Роднова

Хохлы знают , Мы не такие,получаем по морде.Если бы ответили как следует ничего бы не было.Над нами просто смеются,и хохлы и на Западе.Жалко людей ,мосты взорвали сколько людей погибло,а мы переживаем, что Трамп о нас подумает.Попробовали бы с Америкой так поступить, давно бы хохлов в каменный век вбили и все бы закончилось. А мы ищем друзей там,где их давно нет.Диву даешься, сколько предателей на нашей земле. В войну столько не было,сколько сейчас.От взрослых до детей все работают на хохлов, взрывают, поджигают. убивают. За 2 дня сколько терактов произошло?Если все это продолжится что будет со страной? Может уже за Зеленского .Ермака, Буданова взяться они же не скрывают , что это их работа.