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Царьград

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Налёт дронов на Кольский и Сибирь: БПЛА вылетели из фуры. Что было дальше?

Налёт дронов на Кольский и Сибирь: БПЛА вылетели из фуры. Что было дальше?

Украинские дроны впервые атаковали Сибирь. Также поступают сообщения из Мурманской области. А обоих случаях местные видели, как дроны вылетают из припаркованных грузовиков.

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Комментарии
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ВР
Вера Роднова
Хохлы знают , Мы не такие,получаем по морде.Если бы ответили как следует ничего бы не было.Над нами просто смеются,и хохлы и на Западе.Жалко людей ,мосты взорвали сколько людей погибло,а мы переживаем, что Трамп о нас подумает.Попробовали бы с Америкой так поступить, давно бы хохлов в каменный век вбили и все бы закончилось. А мы ищем друзей там,где их давно нет.Диву даешься, сколько предателей на нашей земле. В  войну столько не было,сколько сейчас.От взрослых до детей все работают на хохлов, взрывают, поджигают. убивают. За 2 дня сколько терактов произошло?Если все это продолжится что будет со страной? Может уже за Зеленского .Ермака, Буданова взяться они же не скрывают , что это их работа.
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