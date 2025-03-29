Театр абсурда
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Театр абсурда

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Нормальный такое не спросит: Генерал ФСБ рассказал о трёх способах вербовки спецслужбами

Нормальный такое не спросит: Генерал ФСБ рассказал о трёх способах вербовки спецслужбами

Царьград Фото: freepik.com ФСБ сообщила о выявленной кампании по вербовке, организованной украинскими спецслужбами, которые действуют под прикрытием американской экспертно-аналитической компании RAND Corporation*.

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Комментарии
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Н
Николай
Ребята из ФСБ создайте Методичку по выявлению ждунов, бандеровцев и прочей жовто-блакитной швали - раздайте тем кого Вы считаете способным её применить И, поверьте, эффект не заставит себя ждать!!!
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13 час.
М
Мария
К предательству приводит жадность!
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13 час.
Н
Николай
Где ДЕНЬГИ - там предательство! Все мигранты-торгаши - это ГОТОВЫЕ потенциальные ПРЕДАТЕЛИ, даже если они и стали гражданами России!!!
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12 час.
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