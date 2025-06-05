США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

www.globallookpress.com/Xie E/XinHua Американская сторона использовала право вето на проект Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в Газе, а также снятии ограничений на гуманитарные поставки в анклав.
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