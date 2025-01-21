Крашенинников: Для двухуровневого МСУ понадобятся дополнительные поправки

В законопроект о реформе местного самоуправления (МСУ) потребуется внести дополнительные поправки, чтобы прописать в нем особенности перераспределения полномочий там, где сохранится двухуровневая система самоуправления.
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