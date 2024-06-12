NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Кэтрин Кернер (Catherine Koerner), ранее возглавлявшая программу пилотируемых полетов NASA, а теперь отвечающая за «системы исследования» для программы «Артемида», ответила на вопросы американских СМИ о том, какой следующий шаг со стороны SpaceX необходим для того, чтобы США смогли вернуть людей на Луну в 2026-м.