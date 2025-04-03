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С апреля 2025 года полное запрещение установки натяжных потолков — владельцам придется их демонтировать

С апреля 2025 года полное запрещение установки натяжных потолков — владельцам придется их демонтировать

С апреля 2025 года полное запрещение установки натяжных потолков — владельцам придется их демонтировать Юлия ЧелкановаС 1 апреля 2025 года вступает в силу новое постановление, касающееся установки натяжных потолков в жилых и коммерческих помещениях.

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