С апреля 2025 года полное запрещение установки натяжных потолков — владельцам придется их демонтировать Юлия ЧелкановаС 1 апреля 2025 года вступает в силу новое постановление, касающееся установки натяжных потолков в жилых и коммерческих помещениях.