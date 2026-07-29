Кейко Фухимори рассказала о планах на посту президента Перу

Новый президент Перу Кейко Фухимори во время церемонии инаугурации пообещала в период своего руководства бороться с последствиями природного явления Эль‑Ниньо и работать над обеспечением безопасности граждан в стране.
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