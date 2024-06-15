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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Весточка из Киева. Ультиматум Путина

Весточка из Киева. Ультиматум Путина

"Привет, брат. Ну вы, конечно, даёте. У нас тут народ забурлил. Казалось бы, проходящее общение Путина с руководством МИД стало бомбой, похлеще ядерной.

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Ничего они не примут! На это и рассчитано!
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14 час.
Александр Гранков
Это предложение рассчитано не на то, чтобы его приняли, а на усиление гражданского раскола в стране У, в Европе и Америке. Это дороже будет любой царь-бомбы, требуется только время.
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14 час.
Н
Ната
Надеюсь, что так!
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7 час.

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