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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани 14 улиц остались без электричества из-за аварии

В Рязани 14 улиц остались без электричества из-за аварии

Из-за технологического нарушения без электричества остались 14 улиц Горрощи: Гагарина, Черновицкая, Островского, Братиславская, Семашко, Пушкина, Татарская, Дзержинского, Полетаева, 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, 6-я Линия.

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