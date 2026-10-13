В Рязани 14 улиц остались без электричества из-за аварии

Из-за технологического нарушения без электричества остались 14 улиц Горрощи: Гагарина, Черновицкая, Островского, Братиславская, Семашко, Пушкина, Татарская, Дзержинского, Полетаева, 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, 6-я Линия.
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