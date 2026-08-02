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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пиастри поблагодарил фанатов за поздравления с годовщиной. Оскар твитом опроверг объявление о контракте с «Альпин» ровно 4 года назад

Пилот « Макларена » Оскар Пиастри высказался о соцсетях ровно через четыре года после своего самого знаменитого твита.

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