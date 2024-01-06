Пока вся страна набирается сил перед новым трудовым годом, в Кремле кипит активная работа, принимаются, без преувеличения, исторические решения.
За российский паспорт нужно заплатить кровью
Комментарии
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Александр Батт
Гражданство надо давать не всем подряд, а только отмеченным правительственными наградами за подвиги на фронте..
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5 час.
ИР
Ирина Рукина
Российский паспорт - это огромная ценность. Его надо заслужить.
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5 час.
ВТ
Валерий Тимофеев
Давно надо было принять такой закон,но лучше позно чем никогда.
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2 час.
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