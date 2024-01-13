Бензин, дизель, да какая разница?

В голову этого парня пришла гениальная идея. Что плохо может быть, если заправить бензином автомобиль, который ездит на дизеле? Ведь все это маркетинговый заговор и сказки, которыми нас кормят, чтобы мы тратили больше денег.
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