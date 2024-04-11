Попытка номер 3: госкомиссия разрешила провести пуск «Ангары-А5»

Ракета «Ангара-А5» все же может отправиться в запланированное «путешествие». Госкомиссией первая ракета космического назначения «Ангара-А5» допущена к заправке и пуску, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на заявление «Роскосмоса».
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