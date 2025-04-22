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«Три мушкетера» и ... лошади.

«Три мушкетера» и ... лошади.

®oots (От Бобра всем добра)蝸牛そろそろ登れ富士の山  .Чуть более 45 лет назад на съёмках во Львове телефильма "Д'Артаньян и три мушкетёра" (Одесская киностудия по заказу Гостелерадио СССР!) познакомились 29-летний актёр Театра им.

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