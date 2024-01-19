13 милых (и не очень) фактов о знакомой нам еде

Как рис использовался при строительстве Великой Китайской стены? Можно ли есть шоколад, покрытый белой плёнкой? И почему помидоры из супермаркетов бещвкусные? Не хочется вас расстраивать, но бэби-моркови не существует.
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