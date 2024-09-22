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Профессор Шилова: имплант Маска не вернет зрение незрячим с рождения

Профессор Шилова: имплант Маска не вернет зрение незрячим с рождения

Вернуть утраченное зрение человеку возможно, поскольку у него развита аналитическая кора мозга, которая сможет «узнать» образы, транслируемые в мозг, заявила профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с НСН.

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