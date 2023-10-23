Стали известны размер и время предварительной загрузки версии Alan Wake 2 для PS5 P...

Стали известны размер и время предварительной загрузки версии Alan Wake 2 для PS5PlayStation Game Size поделилась новыми подробностями о Alan Wake 2, предстоящей игре ужасов выживания от Remedy Entertainment, в своем профиле X.
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