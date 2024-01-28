Sportskeeda: теннисист Медведев получил штраф $9 тыс. на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев будет оштрафован по итогам Открытого чемпионата Австралии. Как сообщает Sportskeeda, причиной штрафа стало неспортивное поведение в матче второго круга с финном Эмили Руусувуори.
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