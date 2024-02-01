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"Волны по воде", - резонансное интервью историка Смолина обрастает негативными комментариями

"Волны по воде", - резонансное интервью историка Смолина обрастает негативными комментариями

Politiki.net Несколько дней назад я писал о том, как узбекская общественность раскритиковала заявление российского историка Михаила Смолина - утверждающего, что до революции 1917 года такой нации как Узбеки не существовало.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Однако государство на территории Узбекистана было задолго до Руси. Доказанный исследователями возраст Бухары превышает 2500 лет. Согласно местной мифической традиции, отражённой в «Истории Бухары» Наршахи, основание древнейшей части города — крепости Арк — относится к глубокой древности и приписывается героям эпоса Сиявушу либо Афрасиабу.
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9 час.
ИП
Игорь Петров
Все эти народы-вши на теле России! Только гадить умеют.
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4 час.
Sergiy Che
Это тут при чём??  Так можно сказать - &quot;Константинополь был давно и причём столицей империи&quot; - всё правильно только при чём ныне правящие там турки к тому древнему городу?? Так же - при чём кочевые узьбеки и город древней согдийской цивилизации Бухара бывшая там ещё до ахменидов (к которым нонешие узьбеки так же никаким боком - они поздние ЗАВОЕВАТЕЛИ там)))
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1 час.

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