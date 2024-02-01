"Волны по воде", - резонансное интервью историка Смолина обрастает негативными комментариями

Sergiy Che

Это тут при чём?? Так можно сказать - "Константинополь был давно и причём столицей империи" - всё правильно только при чём ныне правящие там турки к тому древнему городу?? Так же - при чём кочевые узьбеки и город древней согдийской цивилизации Бухара бывшая там ещё до ахменидов (к которым нонешие узьбеки так же никаким боком - они поздние ЗАВОЕВАТЕЛИ там)))