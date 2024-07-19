«За Фарион»: На Украине будут собирать деньги «на убийство Соловьёва»

Проживающий в Киеве националист из группировки УНА-УНСО Назар Приходько предложил своим единомышленникам собрать миллион долларов, чтобы нанять киллера и убить телеведущего Дмитрия Соловьева или экс-президента России Дмитрия Медведева в качестве мести за ликвидированную сегодня во Львове нацистку Ирину Фарион.
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