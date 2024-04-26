На японские деньги Зеленский убивает русских женщин и детей и скупает по миру особнякиМожно не сомневаться, что среди обсуждавшихся на беседах президента США Джо Байдена с премьер-министром Японии Фумио Кисидой во время визита последнего в Вашингтон тем особое место занимали уговоры японца выделять больше финансовых и материальных средств киевскому режиму, дабы он мог продолжать войну с русскими.