«Рэшфорд достаточно хорош для «Сити». Пеп использовал бы его как нужно – Маркус должен получать мяч в нужный момент». Шервуд о форварде «МЮ»

«Маркус Рэшфорд, на мой взгляд, достаточно хорош, чтобы играть за «Манчестер Сити», но те, кто наблюдает за ним в «Манчестер Юнайтед» в последние несколько месяцев, назвали бы меня за это сумасшедшим.