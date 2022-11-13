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Комличенко о 6 заработанных пенальти в сезоне: «Я же их не рисую. Когда надо — могу чуть‑чуть подставиться. Для этого тоже нужны мозги»

Николай Комличенко высказался после победы «Ростова» над «Крыльями Советов» (3:1) в Мир РПЛ. Судья Артем Любимов назначил пенальти за фол на форварде дончан на 37-й минуте.

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