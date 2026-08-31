Все новые кондиционеры Xiaomi могут работать без отключения при экстремальной жаре до 65 °C

Новая система воздушного охлаждения наружных блоков использует трехканальную конструкцию Xiaomi сообщила, что вся линейка кондиционеров Mijia получила новую технологию высокоэффективного воздушного охлаждения, разработанную для стабильной работы наружных блоков в условиях сильной жары и ограниченного воздушного пространства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым