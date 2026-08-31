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Все новые кондиционеры Xiaomi могут работать без отключения при экстремальной жаре до 65 °C

Все новые кондиционеры Xiaomi могут работать без отключения при экстремальной жаре до 65 °C

Новая система воздушного охлаждения наружных блоков использует трехканальную конструкцию Xiaomi сообщила, что вся линейка кондиционеров Mijia получила новую технологию высокоэффективного воздушного охлаждения, разработанную для стабильной работы наружных блоков в условиях сильной жары и ограниченного воздушного пространства.

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