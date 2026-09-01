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Мировое обозрение

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До передовой доходят всего 2% мобилизованных украинцев: омбудсмен озвучил цифры, но не раскрыл, где остальные

До передовой доходят всего 2% мобилизованных украинцев: омбудсмен озвучил цифры, но не раскрыл, где остальные

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец озвучил оценку, которая ставит под сомнение эффективность всей системы мобилизации: по его данным, до линии фронта в итоге доходит лишь 2–3% призванных.

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