Путин сообщил о планах разрешить госзакупки через маркетплейсы в России

На пленарном заседании XI Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о планах внедрения упрощённой системы государственных закупок, которая позволит осуществлять закупки товаров напрямую через отечественные маркетплейсы.
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