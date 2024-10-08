Расследование Марата Хайруллина. Россия - убежище в мире глобального наркотрафика

Страна и люди

В одном из прошлых выпусков журналистских расследований, посвященных наркотрафику США, мы с Виталием Колпашниковым упомянули операцию «Феникс», которую впервые в 60-х годах прошлого века ЦРУ проводило во Вьетнаме.