Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Расследование Марата Хайруллина. Россия - убежище в мире глобального наркотрафика

Расследование Марата Хайруллина. Россия - убежище в мире глобального наркотрафика

В одном из прошлых выпусков журналистских расследований, посвященных наркотрафику США, мы с Виталием Колпашниковым упомянули операцию «Феникс», которую впервые в 60-х годах прошлого века ЦРУ проводило во Вьетнаме.

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