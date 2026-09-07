Грузинский дзюдоист сломал сопернику из Германии челюсть после поражения

Дзюдоист из Грузии Акакий Джапаридзе на соревнованиях в Лейпциге сломал челюсть немецкому сопернику Тимо Кавелиусу.
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