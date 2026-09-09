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Вакцинация против гриппа в Москве 2026: где и как бесплатно сделать прививку

Вакцинация против гриппа в Москве 2026: где и как бесплатно сделать прививку

Где привиться от гриппа в Москве: мобильные пункты и поликлиники.В Москве официально стартовала ежегодная бесплатная вакцинация против гриппа.

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