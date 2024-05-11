Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что он нашел решение, которое позволяет решить проблему жилья для беспризорных котов и кошек.
Губернатор Севастополя вмешался в дело о сносе кошачьего дома
Комментарии
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Eduard
Горхоз,заняттся больше нечем?Алкашей своих пристраивай!
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5 час.
Eduard
Нв одного доброго человека обязательно десять долбоебов находится! В Турции многие были,там для кошечек все условия.А у нас Север,
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5 час.
Eduard
То что надр горхоз не видит,а тут домик разглядел! Своимзанимайтесь,я думаю проблем полно!
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5 час.
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