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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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  • Eduard
    Горхоз,заняттся больше нечем?Алкашей своих пристраивай!Губернатор Севаст...

Губернатор Севастополя вмешался в дело о сносе кошачьего дома

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что он нашел решение, которое позволяет решить проблему жилья для беспризорных котов и кошек.

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Комментарии
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Eduard
Горхоз,заняттся больше нечем?Алкашей своих пристраивай!
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5 час.
Eduard
Нв одного доброго человека обязательно десять долбоебов находится! В Турции многие были,там для кошечек все условия.А у нас Север,
Ответить
5 час.
Eduard
То что надр горхоз не видит,а тут домик разглядел! Своимзанимайтесь,я думаю проблем полно!
Ответить
5 час.

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