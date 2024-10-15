Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +17°, облачно• Севастополь: +18°, малооблачно• Ялта: +19°, малооблачно• Алушта: +19°, малооблачно• Евпатория: +18°, облачно• Саки: +18°, облачно• Бахчисарай: +17°, малооблачно• Джанкой: +18°, малооблачно• Судак: +18°, малооблачноЧитать подробнее>>> .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии