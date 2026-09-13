Смотрите программу «Смыслы» на телеканале «Крым 24» в 20:00. Обсудим темы ⬇️ 🛠 Вода, тепло и жаропрочные трубы: как в Крыму готовятся к зиме? 👧🏻 Нравственный компас для ребёнка: что такое добрые игры? 🍇 Вернуть земле её голос: новый винодельческий район появился на карте России Смотрите трансляцию: 👉 на нашем сайте 💙 ВКонтакте 📺 📲 MAXимум новостей 📱«Крым 24» | «Радио Крым» 🎙 тест тест.