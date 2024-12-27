В Тамбове 27 декабря обесточат несколько улиц

Администрация города Тамбова информирует жителей и гостей областного центра, что 27 декабря в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики будет временно прекращено электроснабжение в домах по ряду адресов.
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