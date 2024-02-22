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В Израиле сообщили об отправке делегации в Париж для консультаций по сделке с ХАМАС

В Израиле сообщили об отправке делегации в Париж для консультаций по сделке с ХАМАС

Военный кабинет Израиля в составе ключевых министров правительства одобрил визит делегации во главе с главой разведслужбы «Моссад» Давидом Барнеа в Париж, где 23 февраля пройдут консультации с представителями США, Катара и Египта об освобождении заложников ХАМАС, сообщило израильское радио Kan.

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