В Израиле сообщили об отправке делегации в Париж для консультаций по сделке с ХАМАС

Военный кабинет Израиля в составе ключевых министров правительства одобрил визит делегации во главе с главой разведслужбы «Моссад» Давидом Барнеа в Париж, где 23 февраля пройдут консультации с представителями США, Катара и Египта об освобождении заложников ХАМАС, сообщило израильское радио Kan.