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Курская дуга: «Личный наёмный убийца Сырского» убежал в Германию, опасаясь кастрации москалями

Курская дуга: «Личный наёмный убийца Сырского» убежал в Германию, опасаясь кастрации москалями

  Похоронные волонтеры Незалежной сообщают, что больше месяца в Судже никто из «микол и тарасов» не живёт С мест сообщают, что в Суджанском районе после освобождения Черкасской Конопельки армия России продолжила наступление и провела несколько удачных атак, войдя в населенный пункт Дмитрюков, а также закрепилась в Махновке.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Вы слишком милосердны- вешать!!!
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5 час.
СП
Светлана Позднякова
Уничтожать укрофашистскую падаль в пыль на месте…,чтобы ни одна гидра больше не подняла своей змеиной башки….
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3 час.
valentina sergeeva
Если москали зададутся целью достать и кастрировать, - никакая Германия не спасёт. И петь ему таки discant, если повезёт дожить хотя бы до суда.
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3 час.

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