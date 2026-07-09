Самолёт разведки и целеуказания НАТО снова появился над Чёрным морем Над Черным морем снова появился натовский самолет-разведчик, нарезающий круги вдоль побережья К.
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Самолёт разведки и целеуказания НАТО снова появился над Чёрным морем Над Черным морем снова появился натовский самолет-разведчик, нарезающий круги вдоль побережья К.
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