В шоу «Звезды в джунглях» пришел новый участник: кто он?

В джунглях Колумбии продолжают разворачиваться нешуточные страсти. В прошлом выпуске шоу покинула Евгения Кривцова, но на ее месте уже обосновался новый участник — кто же он?В джунглях Колумбии продолжают разворачиваться нешуточные страсти.