Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

В предстоящие выходные пройдет 15-й этап 75-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Нидерландов. Расписание трансляций, даты и время московское Пятница, 23 августа 1-я практика: 13:30 – 14:30 2-я практика: 17:00 – 18:00 Суббота, 24 августа 3-я практика: 12:30 – 13:30 Квалификация: 16:00 – 17:00 Воскресенье, 25 августа Гонка: 16:00 Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024? У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.
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