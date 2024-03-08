В Черновцах представитель ювенальной полиции угрожала детям голодом и СИЗО, а их родителей обещала сдать военкомам

В гимназии Черновцов полицейские попытались ввести правила концлагеря. Силовики пришли в гимназию «Интеграл», якобы с целью провести беседу на тему поведения школьников и их усидчивости на уроках, однако уже через полчаса визит правоохранителей начал напоминать гестаповский террор.
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