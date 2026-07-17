Объем индивидуального жилищного строительства в России увеличился на 65%

Еще недавно собственный дом для многих россиян был мечтой, а сегодня индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) переживает масштабный подъем: рынок ставит рекорды по вводу жилья, государство делает строительство безопаснее, а современные загородные поселки напоминают городские кварталы.