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Газета.ру

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Объем индивидуального жилищного строительства в России увеличился на 65%

Объем индивидуального жилищного строительства в России увеличился на 65%

Еще недавно собственный дом для многих россиян был мечтой, а сегодня индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) переживает масштабный подъем: рынок ставит рекорды по вводу жилья, государство делает строительство безопаснее, а современные загородные поселки напоминают городские кварталы.

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