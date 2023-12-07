Суд в Москве арестовал хакера Евгения Шитикова

По итогам рассмотрения уголовного дела о неправомерном доступе к информационной базе МВД России, Басманный суд Москвы принял решение направить под стражу на два месяца Евгения Шитикова, индивидуального предпринимателя в сфере аренды спецтехники .
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