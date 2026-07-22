Внука Дарьи Донцовой чуть не загрызла собака. Писательница рассказала: "Просто нет слов"

Внука писательницы Дарьи Донцовой чуть не загрызла собака в Подмосковье. Автор популярных детективов рассказала подробности нападения, призналась, что у неё "просто нет слов", поблагодарила случайного прохожего, спасшего мальчика, и сообщила, что семья уже обратилась в полицию.