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Царьград

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Внука Дарьи Донцовой чуть не загрызла собака. Писательница рассказала: "Просто нет слов"

Внука Дарьи Донцовой чуть не загрызла собака. Писательница рассказала: "Просто нет слов"

Внука писательницы Дарьи Донцовой чуть не загрызла собака в Подмосковье. Автор популярных детективов рассказала подробности нападения, призналась, что у неё "просто нет слов", поблагодарила случайного прохожего, спасшего мальчика, и сообщила, что семья уже обратилась в полицию.

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