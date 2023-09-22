Матрёшка как многомерность человека и мира

Карпов Илья

Точное происхождение русской матрешки до сих пор неизвестно. Но по самой распространенной версии ее прототипом являются японские раскладные деревянные куклы с изображением языческого бога Фукуруми. Считается, что в 1890 г. одна из таких была привезена в подмосковную усадьбу А. Мамонтова, который владел мастерской детских игрушек «Детское воспитание». Вдохновившись идеей японской куклы, он сразу поручил своим мастерам изготовление подобной, только в “русском стиле”. Хотя также известно, что раскладные яйца существовали в России и ранее. Правда, где-ьо читал, что именно последняя, маленькая матрешка была КРАСНОГО ЦВЕТА, а первая ФИОЛЕТОВАЯ. Ну, может это и не так уж важно, когда ясен смысл.