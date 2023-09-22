Русскую матрёшку знают во всём Мире. Многие народы восхищаются этой игрушкой, и во всём мире матрёшка вместе с медведем стала символом загадочной и непонятной Руси.
Матрёшка как многомерность человека и мира
Комментарии
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Карпов Илья
Точное происхождение русской матрешки до сих пор неизвестно. Но по самой распространенной версии ее прототипом являются японские раскладные деревянные куклы с изображением языческого бога Фукуруми. Считается, что в 1890 г. одна из таких была привезена в подмосковную усадьбу А. Мамонтова, который владел мастерской детских игрушек «Детское воспитание». Вдохновившись идеей японской куклы, он сразу поручил своим мастерам изготовление подобной, только в “русском стиле”. Хотя также известно, что раскладные яйца существовали в России и ранее. Правда, где-ьо читал, что именно последняя, маленькая матрешка была КРАСНОГО ЦВЕТА, а первая ФИОЛЕТОВАЯ. Ну, может это и не так уж важно, когда ясен смысл.
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17 час.
Карпов Илья
Да, РАДУГА видится нами как ДУГА, а в действительности ЭТО КРУГ.
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17 час.
василий молостов
МЕНТАЛЬНОЕ ТЕЛО НИ КАКИМ ОБРАЗОМ НЕ ОТНОСИТСЯ К ИНТЕЛЛЕКТУ..НАШ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ УМ -ОН СПОСОБЕН ТОЛЬКО ПРЕДЛОГАТЬ ВАРИАНТЫ..КОТОРЫЕ СРИСОВЫВАЕТ В МЕНТАЛЕ
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8 час.
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