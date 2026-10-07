Вениамин Попов "Доверия к правящим элитам Европы возродить невозможно"

Почему "левые" в Пятой республике буквально призывают к побоищам? Почему в принципе правящие элиты в Европе стали играть в политике деструктивную роль? Беспорядки во Франции и политический кризис в Германии - темы, которые Алексей Фролов обсудил в программе "События.